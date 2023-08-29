Россияне ударили по Купянску: есть погибший

Оккупанты снова атаковали Харьковщину.
Оккупационные войска во вторник, 29 августа, нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще один — раненый.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, погиб 45-летний гражданский мужчина.
"Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником", — рассказал Синегубов.
Также в результате атаки поврежден многоквартирный дом и частное домовладение.
"Потерпел осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался", — говорится в сообщении.
Ранее в результате ракетного удара по городу погибли 28-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Добавим, что обязательную эвакуацию из 53 населенных пунктов Купянского района объявили в Харьковской области. Села и городки ежедневно подвергаются беспощадным обстрелам, однако жители не соглашаются уезжать.
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