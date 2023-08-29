Россияне ударили по Купянску: есть погибший

Оккупационные войска во вторник, 29 августа, нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще один — раненый.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, погиб 45-летний гражданский мужчина.

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"Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником", — рассказал Синегубов.

Также в результате атаки поврежден многоквартирный дом и частное домовладение.

"Потерпел осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации пострадавший отказался", — говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли удар по Купянску. Фото — Олег Синегубов

Ранее в результате ракетного удара по городу погибли 28-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Добавим, что обязательную эвакуацию из 53 населенных пунктов Купянского района объявили в Харьковской области. Села и городки ежедневно подвергаются беспощадным обстрелам, однако жители не соглашаются уезжать.

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