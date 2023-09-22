Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по Курахово "Искандерами": подробности и фото последствий

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ударили по Курахово "Искандерами": подробности и фото последствий

РФ нанесла ракетный удар по Курахову

Известно о 16 раненых.

В результате ракетного удара по Курахово, ночью 21 сентября, ранения получили 16 гражданских. Враг выпустил две ракеты "Искандер".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 21 сентября 2023 в 22:00 россияне обстреляли жилой квартал в Курахово. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь.

"Повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи", — говорится в сообщении.

На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавили в сообщении.

РФ нанесла ракетный удар по Курахову / ©
РФ нанесла ракетный удар по Курахову
РФ нанесла ракетный удар по Курахову / ©
РФ нанесла ракетный удар по Курахову
РФ нанесла ракетный удар по Курахову / ©
РФ нанесла ракетный удар по Курахову

Как мы сообщали, поздно вечером 21 сентября 2023 года российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
702
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация