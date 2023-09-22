Россияне ударили по Курахово "Искандерами": подробности и фото последствий

Известно о 16 раненых.
В результате ракетного удара по Курахово, ночью 21 сентября, ранения получили 16 гражданских. Враг выпустил две ракеты "Искандер".
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что 21 сентября 2023 в 22:00 россияне обстреляли жилой квартал в Курахово. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь.
"Повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи", — говорится в сообщении.
На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавили в сообщении.
Как мы сообщали, поздно вечером 21 сентября 2023 года российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.
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