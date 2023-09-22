Россияне ударили по Курахово "Искандерами": подробности и фото последствий

В результате ракетного удара по Курахово, ночью 21 сентября, ранения получили 16 гражданских. Враг выпустил две ракеты "Искандер".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что 21 сентября 2023 в 22:00 россияне обстреляли жилой квартал в Курахово. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь.

"Повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи", — говорится в сообщении.

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На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — добавили в сообщении.

РФ нанесла ракетный удар по Курахову

РФ нанесла ракетный удар по Курахову

РФ нанесла ракетный удар по Курахову

Как мы сообщали, поздно вечером 21 сентября 2023 года российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.

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