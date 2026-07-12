Россияне ударили по маршрутке в центре Херсона: что известно

Россияне атаковали маршрутку в Херсоне

Реклама

Российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданских украинцев в Херсоне. Сегодня утром враг продолжил терроризировать мирных граждан, которые пытались передвигаться общественным транспортом. Россияне атаковали маршрутку дронами.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько.

В центре Херсона россияне атаковали маршрутку с гражданскими

В очередной раз под ударом оказался общественный транспорт Херсона. Россияне около 08:00 ударили дронами по маршрутке, которая пересекала центр города.

Реклама

По предварительным данным, водитель маршрутки мог получить контузию.

Также известно о пострадавшем мужчине, который был рядом с маршруткой. Его забрали в больницу.

Херсонская область: последние новости

Напомним, ГУР МО сообщило, что на временно оккупированной Херсонской области российские захватчики намеренно создают условия для распространения сибирской язвы.

Оккупанты без санитарных норм и сжигания просто закапывают туши инфицированного скота в скотомогильниках. Наибольшую угрозу представляют около десяти таких объектов, в том числе возле Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

Реклама

Захоронения не имеют ограждений и надлежащего обслуживания, а некоторые расположены менее чем в километре от жилых домов или на территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Это создает прямую угрозу гражданскому населению и аграрному сектору региона, ведь возбудитель болезни может сохранять жизнеспособность в почве в течение десятков лет.

В ГУР подчеркивают, что подобные действия являются преступлением и могут трактоваться как акт биологического терроризма. Разведка также не исключает, что Россия может использовать эти скотомогильники для провокации под чужим флагом, чтобы обвинить Украину в применении «биологического» оружия.

Новости партнеров