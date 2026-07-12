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Россияне ударили по маршрутке в центре Херсона: что известно
Очередной целью российских дронов в Херсоне стал общественный транспорт. Власти сообщили о пострадавших и опубликовали первые подробности атаки.
Российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданских украинцев в Херсоне. Сегодня утром враг продолжил терроризировать мирных граждан, которые пытались передвигаться общественным транспортом. Россияне атаковали маршрутку дронами.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько.
В центре Херсона россияне атаковали маршрутку с гражданскими
В очередной раз под ударом оказался общественный транспорт Херсона. Россияне около 08:00 ударили дронами по маршрутке, которая пересекала центр города.
По предварительным данным, водитель маршрутки мог получить контузию.
Также известно о пострадавшем мужчине, который был рядом с маршруткой. Его забрали в больницу.
Херсонская область: последние новости
Напомним, ГУР МО сообщило, что на временно оккупированной Херсонской области российские захватчики намеренно создают условия для распространения сибирской язвы.
Оккупанты без санитарных норм и сжигания просто закапывают туши инфицированного скота в скотомогильниках. Наибольшую угрозу представляют около десяти таких объектов, в том числе возле Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.
Захоронения не имеют ограждений и надлежащего обслуживания, а некоторые расположены менее чем в километре от жилых домов или на территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Это создает прямую угрозу гражданскому населению и аграрному сектору региона, ведь возбудитель болезни может сохранять жизнеспособность в почве в течение десятков лет.
В ГУР подчеркивают, что подобные действия являются преступлением и могут трактоваться как акт биологического терроризма. Разведка также не исключает, что Россия может использовать эти скотомогильники для провокации под чужим флагом, чтобы обвинить Украину в применении «биологического» оружия.