Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области: что известно о последствиях

Ночью 12 февраля россияне ударили по одному из объектов критической инфраструктуры на Черниговщине. Без последствий не обошлось.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Отмечается, что возник пожар. Взрывной волной повредило хозяйственные постройки. Есть пострадавшие.

"Два человека ранены. Медики оказали им необходимую помощь", — отметил чиновник.

По состоянию на утро пожарным удалось локализовать возгорание.

"Россия – террорист. Сегодняшняя атака – очередное доказательство этому", – подчеркнул Чаус.

Напомним, В ночь на 12 февраля военные РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Также россияне атаковали 123 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 71 дрон.

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