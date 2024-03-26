Россияне ударили по общежитию в Харькове, есть пострадавший: фото

Российская ракета Х-35У ударила по общежитию спортивного колледжа в Харькове.

Россия 26 марта ударила ракетой Х-35У по Харькову. Разрушениям подверглось общежитие колледжа, есть один пострадавший.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, россияне попали в общежитие спортивного колледжа. После мощного взрыва там разрушена крыша и перекрытие между верхними этажами.

"Пострадал один человек, он гражданский — никакой военной или военной техники на месте попадания не было. Мы уже изъяли обломки этой ракеты и документируем все доказательства военного преступления россиян", — добавил Болвинов.

Последствия ракетного удара РФ по Харькову 26 марта / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Последствия ракетного удара РФ по Харькову 26 марта / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Напомним, в Харькове раздался взрыв 26 марта за минуту до объявления воздушной тревоги. Власти сообщили об ударе в районе жилой застройки.

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