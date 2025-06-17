Россияне ударили по Одессе: количество пострадавших резко возросло (фото)

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

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Во вторник, 17 июня, россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).

Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

К счастью, люди в самом заведении не пострадали. В то же время повреждено здание детского сада рядом.

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«В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — отметил Труханов.

Сейчас на месте работают экстренные службы, далее к работе приступят коммунальные службы. В городе разворачивается оперативный штаб.

Как уточнил Кипер, по состоянию на 6:30 госпитализированы 13 человек. Есть вероятность, что под завалами еще могут находиться люди. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

Последствия обстрела Одессы 17 июня. Фото Геннадий Труханов

Последствия обстрела Одессы 17 июня / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия обстрела Одессы 17 июня / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия обстрела Одессы 17 июня / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия обстрела Одессы 17 июня / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В ночь на вторник, 17 июня, россияне совершили массированную атаку по украинским городам. В частности, по Киеву — применили дроны и ракеты, в результате чего были повреждены жилые дома и по меньшей мере 40 человек получили ранения. В Запорожье — возник пожар на промышленном объекте в результате атаки.

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