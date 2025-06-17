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Россияне ударили по Одессе: количество пострадавших резко возросло (фото)
В исторической части Одессы зафиксированы серьезные разрушения после утреннего обстрела.
Во вторник, 17 июня, россияне нанесли удар по инклюзивному центру в Одессе, где работали с детьми с особенностями развития. В центре проводили и канистерапию (реабилитацию с помощью специально обученных и отобранных собак).
Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер.
К счастью, люди в самом заведении не пострадали. В то же время повреждено здание детского сада рядом.
«В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — отметил Труханов.
Сейчас на месте работают экстренные службы, далее к работе приступят коммунальные службы. В городе разворачивается оперативный штаб.
Как уточнил Кипер, по состоянию на 6:30 госпитализированы 13 человек. Есть вероятность, что под завалами еще могут находиться люди. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
В ночь на вторник, 17 июня, россияне совершили массированную атаку по украинским городам. В частности, по Киеву — применили дроны и ракеты, в результате чего были повреждены жилые дома и по меньшей мере 40 человек получили ранения. В Запорожье — возник пожар на промышленном объекте в результате атаки.