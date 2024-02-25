Россияне ударили по окраине Запорожья: есть погибшие и раненые

Взрыв раздался во время воздушной тревоги.
Сегодня, 25 февраля, россияне атаковали Запорожскую область. В результате удара один человек погиб, еще трое — ранены.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Один человек погиб и трое ранены. Такие последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малышевка Широковской громады", — написал он.
В 14:47 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. В 14:51 появилось сообщение о взрыве.
Напомним, в Кропивницком были слышны звуки взрывов.
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