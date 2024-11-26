Россияне ударили по остановке во временно оккупированной Новой Каховке

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские войска 26 ноября обстреляли временно оккупированную Новую Каховку в Херсонской области. В результате атаки поврежден автобус, есть пострадавшие.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

В результате удара по остановке общественного транспорта поврежден автобус. На видео с места происшествия видны многочисленные жертвы и раненые среди гражданского населения.

По факту нарушения законов и обычаев войны Херсонской областной прокуратурой начато досудебное расследование. Прокуроры вместе со следователями устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют точное количество пострадавших.

Напомним, в результате российского удара по Сумам разрушено помещение СТО.

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