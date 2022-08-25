Россияне ударили по портовой инфраструктуре, домам и сельхозпредприятию Николаева: подробности и фото последствий

Вечером 24 августа и ночью 25 августа город Николаев находился под вражеским обстрелом.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

К вечеру, 24 августа, россияне атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар был направлен на портовую инфраструктуру. Пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.

Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300.

Известно о попадании в частный жилищный сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Николаевский район

Утром, 24 августа, враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в селе Котлярово, Шевченковской громады. Из-за попадания боеприпасов и их обломков загорелась ремонтная мастерская.

В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской. Пострадавших нет.

Также в течение дня, 24 августа, под вражескими обстрелами было с. Новониколаевка Первомайской громады. В результате атак РФ частично разрушены хозяйственные постройки, также были попадания по открытым территориям за пределами населенного пункта.

Пострадавших, к счастью, нет.

Баштанский район

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Ориентировочно с 21:30, 24 августа, до 05:00, 25 августа, были обстрелы армии РФ за пределами населенных пунктов Широковской громады. Около 23:00 обстрелов подверглась деревня Красная Долина.

оккупанты попали в сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, в результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в пгт Березнеговатое разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, российские оккупанты снова обстреляли Славянск.

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