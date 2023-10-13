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Россияне ударили по пожарным в Никополе, работавшим на месте артобстрела (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Россияне ударили по пожарным в Никополе, работавшим на месте артобстрела (фото)

Российские войска обстреляли пожарных в Никополе

Спасатели как раз тушили пожар, который вспыхнул после предидущих российских обстрелов.

Российские войска устроили обстрел по чрезвычайникам в Никополе 13 октября, работавшим на месте предидущего вражеского артобстрела.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне открыли огонь по нашим спасателям, работавшим на месте артобстрела. Это произошло в Никополе. Из-за вражеской атаки пламя охватило микроавтобус. Чрезвычайники усмирили пожар. И вдруг – повторный удар… " – говорится в заявлении Лысака.

Он отметил, что в результате вражеской атаки были ранены двое чрезвычайников. Их направили в больницу.

"Скорейшего восстановления, наши Герои без оружия", – пожелал раненым глава ОВА.

Российские войска обстреляли пожарных в Никополе / ©
Российские войска обстреляли пожарных в Никополе
Российские войска обстреляли пожарных в Никополе / ©
Российские войска обстреляли пожарных в Никополе
Российские войска обстреляли пожарных в Никополе / ©
Российские войска обстреляли пожарных в Никополе

Напомним, в ночь на 13 октября российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. В то же время взрыв прогремел в Криворожском районе.

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Дата публикации
Просмотры
814
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