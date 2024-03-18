Россияне ударили по православной церкви на Харьковщине: загорелся пожар (фото)

Кроме храма, захватчики повредили здание сельсовета, два частных дома и ранили человека.
Российские войска 18 марта нанесли удары по православному храму в селе Новоосиново на Харьковщине. В результате попадания снаряда загорелась котельная.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Удар по православной церкви российские оккупанты нанесли 18 марта утром в селе Новоосиново Куриловской громады Купянского района. Это село расположено недалеко от линии боевого столкновения, поэтому находится в зоне поражения российской ствольной и реактивной артиллерии.
Снаряд попал в котельную рядом со зданием храма. В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.
Спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перебросился на церковь.
В ГСЧС также отметили, что в результате взрывов также повреждены здание сельского совета и два частных дома. Был ранен один человек.
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К слову, в ночь на 18 марта войска РФ ударили по Днепропетровщине. В Кривом Роге обломки сбитого дрона упали на пятиэтажку. Оккупанты также трижды обстреляли Никопольщину: есть разрушения.
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