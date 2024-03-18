Россияне ударили по православной церкви на Харьковщине: загорелся пожар (фото)

Кроме храма, захватчики повредили здание сельсовета, два частных дома и ранили человека.

Российские войска 18 марта нанесли удары по православному храму в селе Новоосиново на Харьковщине. В результате попадания снаряда загорелась котельная.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Удар по православной церкви российские оккупанты нанесли 18 марта утром в селе Новоосиново Куриловской громады Купянского района. Это село расположено недалеко от линии боевого столкновения, поэтому находится в зоне поражения российской ствольной и реактивной артиллерии.

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Снаряд попал в котельную рядом со зданием храма. В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перебросился на церковь.

В ГСЧС также отметили, что в результате взрывов также повреждены здание сельского совета и два частных дома. Был ранен один человек.

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Фото с места удара по храму в селе Новоосиново Харьковской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Фото с места удара по храму в селе Новоосиново Харьковской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Фото с места удара по храму в селе Новоосиново Харьковской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

К слову, в ночь на 18 марта войска РФ ударили по Днепропетровщине. В Кривом Роге обломки сбитого дрона упали на пятиэтажку. Оккупанты также трижды обстреляли Никопольщину: есть разрушения.

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