Россияне ударили по производству туалетной бумаги в Одесской области: есть погибшие и раненые

Россия ударила ракетой по Одесщине

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Российская армия днем 1 июля нанесла баллистический удар по Одесщине. В результате атаки погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, 11 пострадавших госпитализировали в больницы.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

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По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки разрушений подверглись два складских помещения с туалетной бумагой и минеральными удобрениями. После удара возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Россия ударила ракетой по Одесской области.

Также чрезвычайники потушили возгорание пшеницы на площади в 15 гектаров. Благодаря этому удалось спасти от уничтожения еще 35 га посевов.

К ликвидации последствий атаки от ГСЧС привлекали 73 спасателя и 18 единиц техники.

О повреждении производственно-складских помещений сообщила и компания "Снежная Панда", которая производит туалетную бумагу и другую бумажную продукцию.

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В компании заявили, что в результате российского ракетного удара и масштабного пожара часть производственно-складских помещений уничтожена до основания.

"К сожалению, есть пострадавшие среди наших сотрудников - сейчас им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в "Снежной Панди".

В компании отметили, что именно на этом объекте был важный хаб, откуда продукцию брендов "Снежная Панда", "Нежное прикосновение", "Zoo Zoo", "Helper" и "Helper Professional" отправляли в разные регионы Украины.

В настоящее время предприятие оценивает масштабы разрушений и принимает первоочередные решения, чтобы возобновить работу.

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