Россияне ударили по ремонтной бригаде "Укрзалізниці": есть погибший и раненые

Shahed (иллюстративная фотография) / © iStock

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В результате российского удара по ремонтной бригаде "Укрзалізниці" в Донецкой области погиб работник, еще двое железнодорожников получили осколочные ранения.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, бригада восстанавливала инфраструктурный объект, ранее поврежденный российским обстрелом. В этот момент оккупанты направили на работников реактивный дрон типа Shahed.

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Диспетчеры предупредили бригаду о критической опасности, после чего большинство железнодорожников успели эвакуироваться. В то же время один из монтеров колеи в результате взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще двое работников получили осколочные ранения. "Укрзалізниця" пообещала оказать помощь семье погибшего и поддержать пострадавших.

В настоящее время компания выясняет все обстоятельства происшествия, в частности почему, несмотря на предупреждение об опасности, не удалось спасти работника.

Также россияне нанесли массированные авиаудары КАБами и беспилотниками по Запорожью. Погибли два человека, в том числе ветеран войны получил ранения под завалами.

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