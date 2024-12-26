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Россияне ударили по рынку в Никополе: есть раненые (фото)

Россияне ударили по рынку в Никополе: есть раненые (фото)

В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Трое пострадавших женщин находятся в тяжелом состоянии.

Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе 26 декабря. В результате атаки шесть человек получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате удара по рынку в Никополе пострадали шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Также существенно повреждены торговые помещения.

Спасатели вместе с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и доставили в больницу.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что все пострадавшие были госпитализированы. Женщины в возрасте 39, 63 и 64 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные раненые – в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / © ГСЧС Украины в Telegram
В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / © ГСЧС Украины в Telegram
В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / © ГСЧС Украины в Telegram
В результате удара по рынку в Никополе пострадали люди / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

К слову, ночью российская армия атаковала Украину беспилотниками: враг запустил 31 "Шахед" и дроны других типов.

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