Россияне ударили по Славянску "Искандером" – какие последствия (фото, видео)

Оккупационные войска России в ночь на 27 января обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Воздушных сил ВСУ, по городу оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Вражеский снаряд был выпущен по Донетчине из Ростовской области РФ.

О последствиях рассказал мэр Славянска Вадим Лях.

Вражеская ракета попала в керамический цех, почти полностью разрушив его. Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, а также детский сад, где размещается социальная столовая.

В последнем заведении выбиты окна.

"К счастью, обошлось без жертв", — добавил Лях.

Россияне устроили по Славянску "Искандером"

Россияне устроили по Славянску "Искандером"

Напомним, Гуменюк рассказала, куда оккупанты направили "Шахеды" во время ночной атаки по Украине.

Читайте также ведущие новости дня: