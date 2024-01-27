Россияне ударили по Славянску "Искандером" – какие последствия (фото, видео)

В Славянске почти полностью уничтожен керамический цех.
Оккупационные войска России в ночь на 27 января обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Воздушных сил ВСУ, по городу оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Вражеский снаряд был выпущен по Донетчине из Ростовской области РФ.
О последствиях рассказал мэр Славянска Вадим Лях.
Вражеская ракета попала в керамический цех, почти полностью разрушив его. Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, а также детский сад, где размещается социальная столовая.
В последнем заведении выбиты окна.
"К счастью, обошлось без жертв", — добавил Лях.
Напомним, Гуменюк рассказала, куда оккупанты направили "Шахеды" во время ночной атаки по Украине.
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