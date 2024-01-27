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Россияне ударили по Славянску "Искандером" – какие последствия (фото, видео)

Россияне ударили по Славянску "Искандером" – какие последствия (фото, видео)

Последствия удара РФ по Славянску / Фото: Вадим Лях

В Славянске почти полностью уничтожен керамический цех.

Оккупационные войска России в ночь на 27 января обстреляли Славянск Донецкой области. По данным Воздушных сил ВСУ, по городу оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Вражеский снаряд был выпущен по Донетчине из Ростовской области РФ.

О последствиях рассказал мэр Славянска Вадим Лях.

Вражеская ракета попала в керамический цех, почти полностью разрушив его. Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, а также детский сад, где размещается социальная столовая.

В последнем заведении выбиты окна.

"К счастью, обошлось без жертв", — добавил Лях.

Россияне устроили по Славянску
Россияне устроили по Славянску "Искандером"
Россияне устроили по Славянску
Россияне устроили по Славянску "Искандером"

Напомним, Гуменюк рассказала, куда оккупанты направили "Шахеды" во время ночной атаки по Украине.

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