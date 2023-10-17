Россияне ударили по Славянску: под завалами – люди, фото и видео ужасающих разрушений

Вражеская атака пришлась на здание общежития. Там сейчас работают 36 спасателей.

Российские войска нанесли удар по жилой застройке в Славянске Донецкой области 17 октября. Спасатели сейчас ищут под завалами людей.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Донецкой области.

"Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения потерпело 5-этажное здание общежития", — указано в заявлении.

По предварительной информации, под завалами здания оказались два человека.

ГСЧСники сейчас проводят на месте происшествия аварийно-спасательные работы. К ним привлечены 36 членов личного состава и восемь единиц техники.

В то же время, начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз уточнил, что под обстрелом оказался центр Славянска. Там было повреждено общежитие образовательного учреждения. По данным Мороза на 10:00, пострадавших не было.

Оккупанты обстреляли центр Славянска: разрушения сняли на видео

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Разрушение в Славянске после российского удара 17 октября / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Напомним, утром 17 октября российские войска также в очередной раз обстреляли Херсон, попав по жилой зоне. В результате атаки ранены пять человек.

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