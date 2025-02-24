Россияне ударили по Сумам: что известно о последствиях (фото)

Сообщают о гибели и травмировании людей.

В понедельник, 24 февраля, враг совершил атаку БпЛА по территории областного центра – городу Сумы. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В результате атаки один человек погиб, травмированы — два, поврежден автомобиль", — говорится в заявлении городских властей.

Атака БпЛА в Сумах Фото: Сумская ОВА

По состоянию на 18.00 на месте происшествия работают спасатели.

Атака БпЛА в Сумах Фото: Сумская ОВА

В ОВА призывают соблюдать сигналы воздушных тревог.

Ранее сообщалось, что в городе Сумы 24 февраля прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что населенный пункт атаковали вражеские дроны.

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