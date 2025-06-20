Россияне ударили по Сумщине: враг снова попал в критическую инфраструктуру

Обломки российского дрона / © ГСЧС в Хмельницкой области

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Российские войска в очередной раз атаковали приграничье Сумской области. В результате одного из ударов поврежден объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Север».

В Хуторе-Михайловском, что на Шосткинщине, зафиксировано три взрыва — вероятно, в результате атаки беспилотников типа «Молния». В результате поврежден объект критической инфраструктуры.

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В то же время в Конотопском районе село Дубовичи подверглось атаке, вероятно, дронами-камикадзе «Герань»: в результате попадания пострадало коммерческое сооружение.

К счастью, потерь и раненых среди гражданского населения пока не зафиксировано.

Россия продолжает бить по северным регионам — только за минувшие сутки зафиксировано более 200 взрывов на территории Черниговской, Сумской и части Харьковской областей.

Напомним, военный ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на Сумщине, где наступает РФ.

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