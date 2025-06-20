- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Сумщине: враг снова попал в критическую инфраструктуру
Под ударом дронов оказались населенные пункты на Сумщине. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Российские войска в очередной раз атаковали приграничье Сумской области. В результате одного из ударов поврежден объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Север».
В Хуторе-Михайловском, что на Шосткинщине, зафиксировано три взрыва — вероятно, в результате атаки беспилотников типа «Молния». В результате поврежден объект критической инфраструктуры.
В то же время в Конотопском районе село Дубовичи подверглось атаке, вероятно, дронами-камикадзе «Герань»: в результате попадания пострадало коммерческое сооружение.
К счастью, потерь и раненых среди гражданского населения пока не зафиксировано.
Россия продолжает бить по северным регионам — только за минувшие сутки зафиксировано более 200 взрывов на территории Черниговской, Сумской и части Харьковской областей.
Напомним, военный ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на Сумщине, где наступает РФ.