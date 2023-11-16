Россияне ударили по ТЭС в прифронтовом регионе Украины: какие последствия

Один из населенных пунктов остался без электроэнергии и водоснабжения.

Российские войска атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе Украины.

Об этом в ДТЭК сообщили 16 ноября.

"Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование", — указано в заявлении.

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Обошлось без пострадавших. Однако один из населенных пунктов рядом со станцией остался без электроэнергии и водоснабжения.

После прекращения вражеских обстрелов энергетики начали ликвидировать последствия атак и ночью оперативно возобновили энергоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

"Делаем все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", — подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, накануне российские оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США заявил, что с приближением зимы Украина ожидает усиления российского ракетного террора. Поэтому государство очень нуждается в системах ПВО и ПРО.

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