Россияне ударили по Торецку из "Градов": среди раненых — ребенок

В результате обстрелов Торецкая ранены 5 человек.

Оккупанты снова ударили по городу Торецк Бахмутского района Донецкой области из "Градов".

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне накрыли фактически весь город Градами — повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности больница. 5 человек ранены... Среди раненых — 11-летний ребенок. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", — написал он в телеграмме.

Кириленко также призвал местных эвакуироваться из опасных районов.

Обстрел Торецкая 20 мая/Фото: Павел Кириленко (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обстрел Торецкая 20 мая/Фото: Павел Кириленко (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обстрел Торецкая 20 мая/Фото: Павел Кириленко (https://t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают контролировать часть города Бахмут.