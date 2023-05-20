Россияне ударили по Торецку из "Градов": среди раненых — ребенок

В результате обстрелов Торецкая ранены 5 человек.
Оккупанты снова ударили по городу Торецк Бахмутского района Донецкой области из "Градов".
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россияне накрыли фактически весь город Градами — повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности больница. 5 человек ранены... Среди раненых — 11-летний ребенок. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", — написал он в телеграмме.
Кириленко также призвал местных эвакуироваться из опасных районов.
Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают контролировать часть города Бахмут.