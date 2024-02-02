Россияне ударили по Украине беспилотниками: куда целил враг и сколько БпЛА удалось уничтожить

В ночь на пятницу, 2 февраля, российские оккупанты атаковали Украину 25 ударными беспилотниками "Shahed-136/131". ПВО уничтожила 11 БпЛА.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены", — говорится в сводке.

Впоследствии в Командовании Воздушных сил ВСУ уточнили, что россияне выпустили 24 беспилотника. Оккупанты атаковали дронами из российского Приморско-Ахтарска и Чуды в аннексированном Крыму. Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

"Уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей. Кроме того, по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны", - отметили в ПС.

Напомним, поздно вечером Воздушные силы сообщили о нескольких группах дронов в воздушном пространстве Украины. Отмечалось, что враг атакует Украину беспилотниками. В частности, южные и центральные регионы.

Читайте также: