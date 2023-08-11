Россияне ударили по Украине "Кинжалами": сколько сбили и где есть попадания

В пятницу, 11 августа, около 10.00 армия РФ совершила пуски четырех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Силы ПВО сбили одну аэробалистическую ракету.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Противник осуществил пуски четырех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись с воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ", — сообщают в ПС.

Отмечается, что враждебные цели заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области.

"Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры. Есть попадание одной из ракет в жилищный сектор", — добавили в Командовании.

Ракетная атака 11 августа

Утром 11 августа звучала масштабная воздушная тревога. В Украине была объявлена ракетная опасность. На 09:50 "покраснела" вся Украина.

Воздушные силы предупредили о пусках "Кинжалов" в направлении Киевщины. Жители столицы слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили о работе ПВО.

Также в Сети сообщали о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.

Также стало известно, что россияне ударили ракетами по Прикарпатью. Известно о попадании по гражданской инфраструктуре в Коломыйском районе. Погиб восьмилетний ребенок.

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