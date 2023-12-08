Россияне ударили по Украине крылатыми ракетами: Воздушные силы назвали целые врага

Утром 8 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину 19-ю крылатыми ракетами воздушного базирования. Силы ПВО уничтожили 14 воздушных целей в Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"8 декабря 2023 около 06:00 враг нанес удар со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101/Х-555. По состоянию на 09.00 уничтожено 14 из 19 крылатых ракет на Днепропетровщине и Киевщине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для атаки россияне использовали семь самолетов из района Саратовской области.

В Командовании отмечается, что часть ракет была направлена на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области. Другая группа российских ракет, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева.

Утренняя атака РФ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная масштабная атака ! Тревожное и сложное утро!

Утром 8 декабря в Украине была объявлена воздушная тревога, обошедшая лишь часть западных областей. Стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

В частности, в Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработали силы ПВО. В это утро враг атаковал крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней.

Также россияне ударили ракетой по Днепропетровщине – по Павлоградскому району. Один человек погиб. Четверо человек получили ранения.

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