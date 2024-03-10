Россияне ударили по Украине ракетами и беспилотниками: где раздавались взрывы и работала ПВО

Силы ПВО ночью сбили 35 дронов, которые оккупанты запустили по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 39 БПЛА типа "Shahed". Россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине и 39 ударными БПЛА типа "Shahed" (районы пусков беспилотников – мыс Чауда, Крым, Приморско-Ахтарск – РФ).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 35 ударных БПЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

ПВО работала в рамках Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

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