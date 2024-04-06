Россияне ударили по Украине ракетами и дронами: в каких регионах есть погибшие и где раздавались взрывы

Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты, чтобы ударить по украинским городам.

Российские войска в ночь на 6 апреля массированно атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Shahed". Судя по сообщениям Воздушных сил ВСУ, атака продолжалась несколько часов. Под ударами находились Харьков, Запорожье, Хмельнитчина и Киевщина.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

О первых группах БПЛА Воздушные силы сообщили еще в 23:15 вечера 5 апреля. Они двигались в направлении Днепропетровской области. Позже тревога в связи с активностью вражеских беспилотников была объявлена в Запорожской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской и других областях.

Уже в 04:05 утра 6 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в сторону Украины. Ракеты пересекли украинскую границу примерно в 05:00 утра. Тревога была объявлена по всей стране. Отбой тревоги в областях был объявлен только в 06:30 утра.

Что известно о последствиях атаки

В Харькове в Шевченковском районе погибли шесть человек и 10 ранены, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что младшему пострадавшему 23 года — парень получил взрывную травму и обломочные ранения. В среднем состоянии также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие с легкими ранениями.

Повреждены, по меньшей мере, 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 автомобилей.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что россия — государство-террорист", — написал мэр города.

Утром, 6 апреля, глава Запорожской ОВ Михаил Федоров заявил, что четыре человека погибли, а 25 получили ранения в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.

"В течение суток оккупанты нанесли 260 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области", — написал он.

По его словам, россияне ударили, по меньшей мере, 5 ракетами по Запорожью. По Роботино оккупанты нанесли авиационных ударов. Кроме того, 46 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Три вражеских дрона сбили в Днепровском и Криворожском районах.

"В городе поврежден культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев. А еще — торговый центр, спортклуб. Повреждены 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, более полутора десятков авто и гаражи. Задело линии электропередач", — сообщил глава ОВА Сергей Лисак.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги, начавшейся в 03:39, были слышны звуки взрывов. В 04:30 Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные вражеские БПЛА приближаются к Староконстантинову.

Армия РФ ударила беспилотниками и ракетами по Киевской области. В селе Макаров Бучанского района обломками повреждено помещение одного из частных предприятий.

Сколько враждебных целей сбила ПВО

По данным ВСУ, россияне атаковали ночью Украину 32 дронами "Shahed" и шестью ракетами разных типов — тремя зенитными ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона сбила две Х-101, "Калибр" и 28 дронов.

Читайте также: