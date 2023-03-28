Россияне ударили по Украине "шахедами" и управляемыми авиационными бомбами: все подробности ночной атаки

Захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" и управляемыми авиационными бомбами. Атака "шахедов" осуществлялась по северному и юго-восточному направлениям.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

"Истребители окупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами. В целом противник применил 13 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", один разведывательный БпЛА "Гранат-4", - отметили в ВСУ.

Украинские защитники уничтожили 13 воздушных целей. Среди них – 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА "Гранат-4".

Ранее мы публиковали видео, на котором силы ПВО во время ветреной тревоги сбили вражеский беспилотник.

Подробности атаки Украины

Около 22:00 понедельника, 27 марта, в Киеве и в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Жителей призвали не игнорировать воздушную опасность.

Впоследствии стало известно о первых звуках взрывов. Ориентировочно в 22:20 жители Днепра услышали звук, похожий на взрыв. В то же время в Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

Около 23:00 спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Киевской и Днепропетровской областях удалось сбить несколько иранских дронов.

Ближе к ночи на вторник, 28 марта, раздались взрывы в Киеве. Затем информацию подтвердили в мэрии и рассказали первые подробности. Впоследствии городской глава Виталий Кличко рассказал, что в Святошинском районе в результате взрыва вспыхнул магазин. Предварительно, пострадавших нет.

В ночь на вторник, 28 марта, в КМВА рассказали детали очередной атаки "дронов" на Киев. Оккупанты снова запустили БпЛА "Shahed" в направлении столицы. Предварительно силы ПВО в воздушном пространстве вокруг города уничтожили все воздушные цели. Масштабная воздушная тревога в Украине длилась около трех часов.

Выпуск ТСН 19:30 за 27 марта 2023 | Новости Украины (полная версия на жестовом языке)