Россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: под завалами оказалась семья, есть жертва

Оккупанты обстреляли Харьковщину.
Оккупационные войска России утром 12 мая обстреляли Волчанск в Харьковской области — разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из домов находилась семья из четырех человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
К месту происшествия прибыли прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины.
Как сообщается, хозяин дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов до прибытия спасателей.
Из-под обломков разрушенных конструкций спасли двух мужчин. Женщина 1950 года рождения погибла. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и эвакуировали в более безопасный населенный пункт.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших
Напомним, оккупанты осуществляют относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.
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