Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, произошел пожар

Последствия обстрела Запорожья

В ночь на 24 сентября войска РФ снова атаковали Запорожье. В результате удара в одном из районов города возник пожар, повреждены частные дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В преддверии нового дня он предупреждал, что над городом и областью сохраняется угроза применения управляемых авиабомб.

«В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются», — отметил Федоров.

Он уточнил, что обстрел повредил частные дома. В сообщении также обнародованы фото последствий. По последним данным, россияне нанесли по городу два удара авиабомбами ФАБ, а пожар уже удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что 23 сентября, российские захватчики нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погиб человек.

Мы ранее информировали, что около половины пятого утра 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли три человека.