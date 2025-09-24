- Дата публикации
-
- Война
- 82
- 1 мин
Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, произошел пожар
В ночь на 24 сентября россияне нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего в одном из районов вспыхнул пожар, а жилые дома получили повреждения.
В ночь на 24 сентября войска РФ снова атаковали Запорожье. В результате удара в одном из районов города возник пожар, повреждены частные дома.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В преддверии нового дня он предупреждал, что над городом и областью сохраняется угроза применения управляемых авиабомб.
«В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются», — отметил Федоров.
Он уточнил, что обстрел повредил частные дома. В сообщении также обнародованы фото последствий. По последним данным, россияне нанесли по городу два удара авиабомбами ФАБ, а пожар уже удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что 23 сентября, российские захватчики нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погиб человек.
Мы ранее информировали, что около половины пятого утра 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли три человека.