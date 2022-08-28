Россияне ударили по Запорожью: появились первые подробности о последствиях обстрела

Этой ночью Запорожье снова подверглось атаке со стороны российской армии.
"Прилеты" зафиксированы в двух районах Запорожья.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в Telegram.
Сейчас известно о пяти пострадавших домах и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла.
Дополнительная информация уточняется.
Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.
Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.
Напомним, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.
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