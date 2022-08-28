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Россияне ударили по Запорожью: появились первые подробности о последствиях обстрела

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Россияне ударили по Запорожью: появились первые подробности о последствиях обстрела

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Этой ночью Запорожье снова подверглось атаке со стороны российской армии.

"Прилеты" зафиксированы в двух районах Запорожья.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

Сейчас известно о пяти пострадавших домах и о двух пострадавших людях, которые травмировались обломками стекла.

Дополнительная информация уточняется.

Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.

Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.

Напомним, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
490
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