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Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне: изменится ли расписание движения поездов
Во время очередного обстрела Херсона российские войска снова нанесли удар по инфраструктурному объекту «Укрзализныци».
Российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне , в результате чего повреждения получили здание багажного отделения и были выбиты окна. Однако все восемь находившихся в укрытии не пострадали.
Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.
Атака на железнодорожную инфраструктуру Херсона произошла тогда, когда в укрытии вокзала находились восемь человек. Благодаря оперативным действиям и надежному укрытию пострадавших среди них нет.
Несмотря на повреждения, Укрзализныця уверяет, что на движение поездов в регионе обстрел не повлиял — все они курсируют по расписанию. Этот инцидент является очередным свидетельством системных обстрелов русскими войсками гражданской инфраструктуры украинских городов.
Предыдущие атаки на ж/д объекты в Украине неоднократно приводили к повреждениям, однако украинские железнодорожники оперативно восстанавливают движение и обеспечивают безопасность пассажиров, демонстрируя устойчивость и эффективность работы даже в условиях войны.
Напомним, на днях россияне повторно атаковали спасателей в Херсоне и Харькове. Оба удара были нанесены по прибытии ГСЧС на место.