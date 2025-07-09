Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне: изменится ли расписание движения поездов

Российским ударом повешено здание багажного отделения херсонского железнодорожного вокзала / © "Укрзализныця"

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Российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне , в результате чего повреждения получили здание багажного отделения и были выбиты окна. Однако все восемь находившихся в укрытии не пострадали.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.

Атака на железнодорожную инфраструктуру Херсона произошла тогда, когда в укрытии вокзала находились восемь человек. Благодаря оперативным действиям и надежному укрытию пострадавших среди них нет.

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Несмотря на повреждения, Укрзализныця уверяет, что на движение поездов в регионе обстрел не повлиял — все они курсируют по расписанию. Этот инцидент является очередным свидетельством системных обстрелов русскими войсками гражданской инфраструктуры украинских городов.

Предыдущие атаки на ж/д объекты в Украине неоднократно приводили к повреждениям, однако украинские железнодорожники оперативно восстанавливают движение и обеспечивают безопасность пассажиров, демонстрируя устойчивость и эффективность работы даже в условиях войны.

Напомним, на днях россияне повторно атаковали спасателей в Херсоне и Харькове. Оба удара были нанесены по прибытии ГСЧС на место.