Россияне ударили по жилому дому под Днепром: погиб ребенок (фото)

Оккупанты ударили по Днепропетровской области. Попали в дом в Подгородненской общине. Из-под завала достали тело 2-летней девочки.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.

"Пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", – написал он.

Защитники из ППК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, скорее всего, "шахид".

На месте трагедии / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, по Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два автомобиля, пожары уже потушили. Повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Обошлось без жертв.

Напомним, 3 июня, российские оккпанты нанесли ракетный удар по пригороду Днепра.

На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают", – написал.

Глава государства подчеркнул, что Россия еще раз доказывает, что является страной – спонсором терроризма.

"За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", – заверил Зеленский.

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