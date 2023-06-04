Россияне ударили по жилому дому под Днепром: погиб ребенок (фото)

Тело девочки извлекли из-под завалов.
Оккупанты ударили по Днепропетровской области. Попали в дом в Подгородненской общине. Из-под завала достали тело 2-летней девочки.
Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак.
"Пострадали 22 человека, из них 5 – дети. Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы", – написал он.
Защитники из ППК "Восток" сбили над областью 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник, скорее всего, "шахид".
Кроме того, по Никополю оккупанты ударили из артиллерии. Загорелись два автомобиля, пожары уже потушили. Повреждены три многоэтажки, ресторан, линии электропередач. Обошлось без жертв.
Напомним, 3 июня, российские оккпанты нанесли ракетный удар по пригороду Днепра.
На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают", – написал.
Глава государства подчеркнул, что Россия еще раз доказывает, что является страной – спонсором терроризма.
"За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", – заверил Зеленский.
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