Россияне ударили по жилому кварталу Херсона, есть раненые: первые подробности

Российские оккупационные войска в воскресенье, 15 января, ударили о Херсоне. Атаковали путинские войска жилой квартал.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Два человека, предварительно, получили ранения. На месте работают спасатели.

"Только что российские оккупанты нанесли очередной удар по жилому кварталу Херсона. По предварительной информации, два человека получили ранения. На месте работают спасательные службы", — говорится в сообщении Янушевича.

За минувшие сутки, 14 января, полиция открыла 23 уголовных производства по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области. Войска РФ по артиллерии, минометам и РСЗО атаковали громады Бериславского и Херсонского районов, жилые кварталы города Берислав, Херсон и пригород.

Оккупантами повреждены коммунальные автобусы на территории автотранспортного предприятия, тепличный комбинат, здание асфальтобетонного завода, учебное заведение, многоквартирные и частные дома. В результате вражеской атаки часть областного центра была обесточена. Есть раненые местные жители.

Напомним, 14 января Ярослав Янушевич сообщал, что Херсонскую область в сутки российские оккупанты атаковали 66 раз. Из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

Днем ранее враг 49 раз обстрелял Херсонскую область, в результате чего погиб один человек.

Кроме того, ночью 13 января войска РФ ударили по базе в Херсоне, где были припаркованы коммунальные автобусы. В результате обстрелов повреждены 16 автобусов, один из охранников получил ранения.

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