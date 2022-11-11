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Россияне ударили по жилой пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Россияне ударили по жилой пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Под завалами дома могут находиться люди.

В ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали ракетами Николаев. Под обстрел армии РФ попал жилищный квартал. Известно о двух погибших и двух раненых.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, одна из ракет попала в пятиэтажку. Разрушены квартиры от пятого до первого этажа.

"В настоящее время известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию", — сообщил мэр.

© Александр Сенкевич в Facebook
Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Гибель людей подтвердил и руководитель Николаевской ОВО Виталий Ким. Он убежден, что россияне так отвечают на успешные действия украинских Вооруженных сил.

Кроме того, руководительница Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что под завалами разрушенной многоэтажки остаются люди.

"Ужасное утро. Оккупанты продолжают уничтожать мирных украинцев. Ночью их ракета прилетела в пятиэтажку в одном из спальных районов Николаева. Наголову разрушены четыре этажа. Ночью! Когда все спали", — написала она.

© Александр Сенкевич в Facebook
Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области после того, как была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, жертв нет.

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Дата публикации
Просмотры
3760
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