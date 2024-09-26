Россияне ударили по жилой застройке Запорожье: много раненых (фото)

Оккупанты атаковали Запорожье в ночь на 26 сентября. По последним данным, пострадали семь человек.

Об этом в четверг утром сообщил глава Запорожской военной администрации Иван Федоров.

Последствия атаки

"Россияне попали по жилой застройке и территории одного из промышленных предприятий. Изуродованы частные дома. Ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик", — написал он.

Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попадания.

Напомним, вечером 25 сентября в Запорожье прозвучала серия взрывов. Жителей призвали находиться в безопасности.

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