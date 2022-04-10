Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области: уничтожено несколько объектов в разных городах

Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области: уничтожено несколько объектов в разных городах

Один человек пострадал.

В ночь на воскресенье, 10 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровска ОГА Валентин Резниченко.

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"Для нашей области это были времена антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", — подчеркнул он.

В Днепре российскими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета оккупантов попала в промышленный объект. В результате удара разрушено помещение. Возникло возгорание. Пострадавших нет.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.

Как сообщалось, армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм Харьковской области и установить полный контроль над городом Мариуполь. Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

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