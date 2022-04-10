Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области: уничтожено несколько объектов в разных городах

Один человек пострадал.
В ночь на воскресенье, 10 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровска ОГА Валентин Резниченко.
"Для нашей области это были времена антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", — подчеркнул он.
В Днепре российскими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.
В Павлоградском районе ракета оккупантов попала в промышленный объект. В результате удара разрушено помещение. Возникло возгорание. Пострадавших нет.
В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. Никто не пострадал.
Как сообщалось, армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм Харьковской области и установить полный контроль над городом Мариуполь. Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.