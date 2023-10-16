Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью, 16 октября, россияне совершили комбинированную атаку, используя ударные беспилотники и ракеты по ряду регионов Украины. В частности, выпустили по Днепропетровской области две ракеты.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Одна ракета была уничтожена силами ПВО из ППК "Восток", а вторая попала по территории Днепровского района области.
Кроме того, ночью враг бил по Никопольскому району с применением тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Повреждены также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта", — уточнил Лысак.
Также сообщается, что во время обстрела повредили газопровод и 4 линии электропередач, в результате чего без света осталось около полутора тысяч семей.
В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним:
Наталья Гуменюк сообщила, что мишенью врага являлись объекты инфраструктуры.
По словам представительницы ВСУ, ночью враг прибег к смешанной дроново-ракетной атаке.
Ночью, 16 октября, воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. В частности, ПВО работало в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской областях.
Читайте также: