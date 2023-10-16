Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью, 16 октября, россияне совершили комбинированную атаку, используя ударные беспилотники и ракеты по ряду регионов Украины. В частности, выпустили по Днепропетровской области две ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Одна ракета была уничтожена силами ПВО из ППК "Восток", а вторая попала по территории Днепровского района области.

Кроме того, ночью враг бил по Никопольскому району с применением тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".

"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Повреждены также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта", — уточнил Лысак.

Последствия атаки / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Также сообщается, что во время обстрела повредили газопровод и 4 линии электропередач, в результате чего без света осталось около полутора тысяч семей.

В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним:

Наталья Гуменюк сообщила, что мишенью врага являлись объекты инфраструктуры.

По словам представительницы ВСУ, ночью враг прибег к смешанной дроново-ракетной атаке.

Ночью, 16 октября, воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. В частности, ПВО работало в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской областях.

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