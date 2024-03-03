Россияне ударили ракетами по Днепру: что известно

Ночью на воскресенье, 3 марта, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Беспокойная ночь для Днепропетровщины. Но главное — без жертв. После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, на месте российской атаки произошло возгорание. Огонь удалось обуздать.

Кроме того, ночью на Никополь россияне направили дрон-камикадзе, а артиллерии враг ударил по Мировской и Красногригорьевской общинам. Здесь поврежден дачный дом.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Днепре прогремели несколько взрывов. Воздушная тревога также была объявлена в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях и связана с активностью вражеской тактической авиации.

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