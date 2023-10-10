Россияне ударили ракетами по Харьковщине: что известно

На месте попадания работают все службы.

Во вторник утром, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района. Ранены получили ранения трое гражданских людей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетного удара пострадали две женщины, которым по 45 лет, а также 34-летний мужчина. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.

Как сообщалось, ночью на 10 октября РФ ударила дронами по Одесской области. Портовая инфраструктура региона не пострадала. Впрочем, повреждены логистические объекты области.