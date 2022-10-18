Россияне ударили ракетами по Киеву, Житомиру, Харькову, Днепру и Николаеву: что известно

Армия Российской Федерации утром 18 октября нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. После полуночи россияне атаковали Николаев. Кстати, после 07:00 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Почти через час все регионы "покраснели".

Что известно о ракетных ударах и их последствиях — в материале ТСН.ua.

Киев

В столице о "тревоге" известили в 06:25. Длилась она до 10:01 – 3 часа. 35 мин. Около 09:00 жители города начали сообщать звуки взрывов. В одном из районов заметили черные клубы дыма.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что произошло попадание в объект энергосбережения. По его словам, было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличкео подтвердил взрывы в Деснянском районе.

Из-за вражеской атаки на Левом берегу произошло аварийное отключение электроснабжения. В части Днепровского района отсутствует водоснабжение, а в Деснянском районе – пропал свет и Интернет.

Житомир

В Житомирской области в 08:00 известили о "тревоге", которая длилась 2 часа. 3 мин. После ее объявления в Сети жители начали сообщать о взрывах. Впоследствии Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в объект энергообеспечения.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, в Житомире нет света и воды. Медицинские заведения работают на резервном питании.

Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света. По его словам, продолжается аварийное переподключение на резервные сети, позволяющие возобновить поставки света в общины. Жертв и пострадавших нет.

Харьков

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 07:03. Длительная – до 10:03. После уведомления жители областного центра сообщили о звуках взрывов. Затем взрывы подтвердили в ОВА. Известно, что из Белгорода оккупанты выпустили восемь ракет. Предварительно пострадавших нет.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударом российских оккупантов оказался район одного из промышленных предприятий города.

Днепр

В городе воздушная тревога была объявлена в 06:29. Российские войска попали по объекту энергетической инфраструктуры. Кирилл Тимошенко сообщил о двух попаданиях.

В ОВА сообщили, что на месте попадания возник пожар, а также серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города города также перебои с водой.

Николаев

Областной центр оккупанты обстреляли в ночь на 18 октября. Первую "тревогу" в городе объявили в 01:47. Длилась она более получаса. Тогда и произошла атака. Еще о дне воздушной тревоги известили в 06:35. Она длилась 3 часа. 26 мин.

Ночью ракетами С-300 российская армия разрушила двухэтажное жилое здание в Центральном районе города и цветочный базар. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, сквер. Из-под завалов дома спасатели извлекли тело 55-летнего мужчины.

По состоянию на 06:20 в Николаеве возобновлено электроснабжение.

Напомним, начались 237 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

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