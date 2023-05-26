Россияне ударили ракетами по медучреждению в Днепре: что известно

Днем 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Оккупанты попали по местному медучреждению.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время информация уточняется.

Ракетный удар по городу подтвердили и в Офисе президента.

"Российские террористы ударили по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие", — написал глава ОП Андрей Ермак.

Следует отметить, что около 10:30 в Сети сообщили о взрывах в Днепре. Якобы только после этого была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:12 раздаются сирены. "Тревога" началась в 10:30.

Напомним, в ночь на 26 мая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепропетровскую область ракетами и дронами. По предварительной информации, над областью сбили пять крылатых ракет и шесть беспилотников.

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