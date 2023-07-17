Россияне ударили ракетами по многоквартирному сектору Краматорска: фото последствий

В результате вражеской атаки есть пострадавшие и разрушения.
Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску в ночь на 17 июля, попав по многоквартирному сектору.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете.
"Очередной ночной ракетный удар россиян по Краматорску. Опять по многоквартирному сектору. Ранены 2 человека, не тяжелые. Уточняем последствия разрушений", – говорится в заявлении мэрии.
Позже там добавили, что в городе происходит ликвидация последствий ночных атак врага. Над этим работают коммунальные службы, управляющая компания "ЛАДИС" и сотрудники горгаза.
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате ночного ракетного удара по Краматорску были повреждены жилые дома и территория предприятия.
В Краматорском городском совете отметили, что заявки на обследование повреждений имущества принимаются по номеру Контакт-Центра – 0990991505.
Напомним, российские захватчики атаковали Краматорск и в предыдущую ночь – на 16 июля. Враг нанес удар по промышленному предприятию: повреждены производственные помещения и автомобили.
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