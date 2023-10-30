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Россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области: детали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2308
Время на прочтение
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Россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области: детали

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

Пострадали два человека.

В понедельник, 30 октября, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Россияне атаковали судоремонтный завод.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", – говорится в сообщении.

В результате атаки возник пожар. Ее ликвидировали. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Кроме того, пострадали два человека: мужчина 1961 года рождения и женщина 1966 года рождения. Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как сообщалось, утром в Одессе раздались взрывы. Сообщалось о трех мощных взрывах. Воздушная тревога звучала в регионе с 08:33 до 08:55.

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