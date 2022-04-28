Россияне ударили ракетами по Запорожью: повреждены два жилых дома, есть пострадавшие

Россияне ударили ракетами по Запорожью: повреждены два жилых дома, есть пострадавшие

В четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Удар по областному центру был нанесен российской авиацией. Оккупанты государства-террориста России применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

В городе ракета Х-55 повредила два жилых дома в частном секторе. Пока известно о трех пострадавших. Среди пострадавших есть ребенок.

"Информация будет уточнена, подробности впоследствии", — добавили в ОГА.

Кстати, о воздушной тревоге в Запорожье сообщили в 08:45. Людей просили укрыться до укрытий. Об отбое сообщили в 09:26.

Как сообщалось, утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

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