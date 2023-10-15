Россияне ударили ракетами по Запорожью: власти сообщили о последствиях

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня ночью войска РФ трижды нанесли удар по окраине Запорожья, использовав ракеты ЗРК С-300.
Об этом сообщили в ОВА, пишет "Суспільне".
Частично разрушены инфраструктурные объекты, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, ночью в Запорожье прогремели взрывы.
Ранее в Запорожской ОВА сообщали, что на подконтрольной Украине территории области разрушений подверглись почти 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.
Южная часть Запорожской области находится под оккупацией российских войск.
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