Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье

В ночь на субботу, 18 марта, оккупанты ударили ракетами С-300 по жилому комплексу в Запорожье. Повреждены жилые многоэтажки.

На месте инцидента работают все соответствующие службы, информируют пресс-служба Запорожской ОВА и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, имеющейся в настоящее время, российская ракета разрушила заведение общепита. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады", — говорится в сообщении.

Люди в результате ракетного террора не пострадали, отметил Куртев.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, Украина подверглась очередной атаке иранскими БпЛА. Воздушная тревога во многих регионах длилась более 4 часов.