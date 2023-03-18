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Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
12к
Время на прочтение
1 мин
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Россияне ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье

Фото: ТСН.ua

Разрушено заведение общепита.

В ночь на субботу, 18 марта, оккупанты ударили ракетами С-300 по жилому комплексу в Запорожье. Повреждены жилые многоэтажки.

На месте инцидента работают все соответствующие службы, информируют пресс-служба Запорожской ОВА и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, имеющейся в настоящее время, российская ракета разрушила заведение общепита. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла и повреждены крыши и фасады", — говорится в сообщении.

Люди в результате ракетного террора не пострадали, отметил Куртев.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, Украина подверглась очередной атаке иранскими БпЛА. Воздушная тревога во многих регионах длилась более 4 часов.

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Дата публикации
Просмотры
12к
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