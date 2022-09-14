Россияне ударили ракетами по жилому сектору Краматорска: фото вражеской атаки

В ночь на 14 сентября российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору Краматорска. По предварительным данным, враг запустил С-300.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, ракета упала прямо посреди жилого квартала. В результате российской атаки частично повреждены по меньшей мере три частных дома. Кроме того, от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.

"Россияне намеренно терроризируют местное население. В таких условиях, для гражданских единственный правильный выход — эвакуироваться в более безопасные области Украины", — обратился к жителям области председатель ОВА.

К слову, в Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке – повредили три дома и спортивный комплекс, однако без жертв.

Фото: Донецкая ОВА.

Фото: Донецкая ОВА.

Фото: Донецкая ОВА.

Напомним, начались 203 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов на 9 участках на фронте, а в "ДНР" объявили о мобилизации 6 тысяч воинов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 14 августа.

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