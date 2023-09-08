Россияне ударили ракетой по админзданию в Кривом Роге: что известно об атаке

Погиб один человек.
Утром 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российские оккупанты попали в административное здание. Погиб один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно один погибший и девять пострадавших. Троих достали из-под завалов", — говорится в сообщении.
Кроме того, возникло возгорание гаражи. Огонь охватил 200 кв.
Тем временем председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в этом разрушенном здании было несколько офисов. На месте прилета работают спасатели, медики и коммунальные службы.
"Девять пострадавших. Пять — уже в больнице. К сожалению, двое тяжелых. Три человека спасатели достали из-под завалов", — добавил он.
Местные власти развернули штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком) за памятником Святому Николаю.
Кроме того, в ГСЧС информируют, что в результате ракетной атаки пострадали еще расположенные рядом жилые дома.
"Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы. Просим местных не приближаться к месту работы экстренных служб в целях безопасности", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги (продолжительное с 08:56 до 09:17) в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе.