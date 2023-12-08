Россияне ударили ракетой по Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Утром 8 декабря российская оккупационная армия во время воздушной тревоги нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, предварительно, в результате атаки РФ четверо пострадавших. Пострадавших госпитализировали, их оперируют. Кроме того, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Впоследствии Лысак подчеркнул, что из-за массированной ракетной атаки на область произошло разрушение в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде.

"Повреждено промышленное предприятие. Изувечены 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Повреждено авто", - говорится в сообщении.

К слову, тревога на Днепропетровщине началась в 06:31 и длится уже более двух часов. Воздушные силы предупреждали о том, что некоторые ракеты держат курс на Павлоград. Жители города сообщали о звуках взрывов.

Как сообщалось, утром 8 декабря россияне совершили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

Во время тревоги в Киеве произошли взрывы. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Читайте также: