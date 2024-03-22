Россияне промазали и ударили ракетой по оккупированной территории – фото, подробности

Россияне промахнулись во время ракетной атаки по Украине.

Армия России ударила ракетой по временно оккупированному поселку Урзуф Мариупольского района Донецкой области. "Прилетело" по частному дому.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российская ракета прилетела со стороны моря, ударилась на улице об асфальт и начала скользить. Прошла три дома, въездные ворота и застряла в "Ланосе".

"Сегодня утром до этого времени работали саперы. Вытащили остатки, повезли на полигон. Ракета авиационная. То есть кто-то из самолета или потерял или ударил по тыловому оккупированному Урзуфу", — написал он.

Армия РФ ударила ракетой по дому во временно оккупированном Урзуфе / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Армия РФ ударила ракетой по дому во временно оккупированном Урзуфе / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Армия РФ ударила ракетой по дому во временно оккупированном Урзуфе / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

По его словам, в момент падения ракеты людей в доме не было, пострадавших нет.

Напомним, в Краснодарском крае России в течение 13 января упали сразу две ракеты "Калибр" (видео).

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