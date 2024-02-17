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Россияне ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Запорожье

Россияне ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Запорожье

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

В области была объявлена воздушная тревога.

В субботу, 17 февраля, во время воздушной тревоги российские оккупанты ударили ракетой по объекту инфраструктуры на окраине Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

К слову, в Запорожской области тревога началась в 11:59. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, во время тревоги в Запорожье прогремели взрывы. Местные власти информировали о взрывах в Запорожском районе вблизи села Натальевка.

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